“الضمان الصحي”: وثيقة التأمين الصحي تغطي حالات الحمل والولادة الناتجة عن حمل اصطناعي

أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن متابعة الحمل والولادة الناتجة عن الحمل الاصطناعي، وتكاليف الفحص المبكر لحديثي الولادة لاكتشاف الإعاقة للحد منها، جميعها تأتي ضمن المنافع المشمولة بوثيقة التأمين الصحي.
وأضاف متحدث المجلس ياسر المعارك، أن نفقات العلاج التي تسبق فترة الحمل غير مشمولة بتغطية وثيقة التأمين الصحي، مثل المنشطات والمخصبات، وعلاج العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة، بينما تغطي الوثيقة نفقات التطعيم الموسمي ورعاية الأمومة والطفولة. وفق “أخبار 24”.
وأشار المعارك إلى أن وثيقة التأمين الصحي تغطي حتى 500 ألف ريال، وتشمل تغطيتها حزمة من المنافع، منها نفقات العلاج والعناية الصحية وتشمل تغطية مصاريف التنويم بالمستشفى وإعاشة وإقامة المريض في غرفة مشتركة بحد أقصى 150 ريالاً في اليوم، كما تغطي تكاليف حالات الولادة الطارئة حتى 15 ألف ريال.
وتابع متحدث مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن الوثيقة تغطي تكاليف الكشف والفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة حتى 100 ألف ريال، لافتاً إلى أن النظام لا يسمح لأي شركة تأمين بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما تتضمنه الوثيقة.