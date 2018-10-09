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أخبار محلية > العثور على مبتعث سعودي مقتولاً داخل شقته بأمريكا
09/10/2018   4:06 م

العثور على مبتعث سعودي مقتولاً داخل شقته بأمريكا

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عثرت الشرطة الأمريكية أول أمس الأحد على مبتعث سعودي مقتولاً داخل شقته بمدينة ميامي التابعة لولاية فلوريدا.

وأوضحت الشرطة أن المبتعث يبلغ من العمر 23 عاماً ويدرس الهندسة في جامعة ميامي، وجد عليه آثار اعتداء، وأكدت أنها بدأت التحقيق في الواقعة وستتعامل معها كجريمة قـتـل ورصدت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تقود لضبط الجناة. وفق “أخبار 24”.

ونعت الجامعة الطالب، وتم إلغاء دروس الهندسة المعمارية يوم الإثنين 8 أكتوبر حداداً على وفاته، وأعرب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن حزنهم لوفاته مشيدين بأخلاقه ومسيرته الدراسية.

العثور على مبتعث سعودي مقتولاً داخل شقته بأمريكا

أخبار محلية
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