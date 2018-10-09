سفير المملكة لدى ألمانيا يعود لمباشرة مهام عمله في برلين

عاد سفير المملكة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الأمير خالد بن بندر بن سلطان لمباشرة عمله اليوم الثلاثاء في مقر السفارة في برلين.
والتقى الأمير خالد بن بندر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقر وزارة الخارجية الألمانية، وتناول اللقاء أوجه التعاون بين البلدين.
وكانت الحكومة الألمانية أعربت مؤخراً عن أملها في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعًا بعد سحب المملكة له من العاصمة الألمانية إثر خلاف دبلوماسي خلال الأشهر الماضية. وفق “أخبار 24”.
وكان وزير الخارجية عادل الجبير دعا نظيره الألماني هايكو ماس لزيارة الرياض، واتفقا على فتح “صفحة جديدة” في العلاقات بين الدولتين.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية كانت قد استدعت في نوفمبر الماضي السفير الألماني لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل على خلفية استقالة رئيس والوزراء اللبناني سعد الحريري، وقامت المملكة أيضاً باستدعاء سفيرها في برلين للتشاور على خلفية هذه الأزمة.