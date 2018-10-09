جناح خاص بمحافظة #الخرج بمهرجان الجنادرية في دورته ال 33

اسم المستخدم , إنجليزي فقط *
البريد الإلكتروني *
النوع
حساب فيس بوك
حساب تويتر
حساب انستقرام
قوقل بلص
قناة اليوتيوب
حساب سكايب
رقم الهاتف
اسم المستخدم
كلمة المرور
صدرت الموافقة قبل قليل علي إقامة جناح لمحافظة الخرج بمهرجان الجنادرية في دورته ال 33 والذي يعتبر بشارة للجميع لكا سيلحقه من خير ونفع لجميع المجالات.
وشكر من الاعماق لسعادة محافظ الخرج مساعد الماضي الذي لولاه لما كانت المشاركة.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885006368.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج