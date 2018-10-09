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أخبار الخرج > جناح خاص بمحافظة #الخرج بمهرجان الجنادرية في دورته ال 33
09/10/2018   2:08 م

جناح خاص بمحافظة #الخرج بمهرجان الجنادرية في دورته ال 33

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صدرت الموافقة قبل قليل علي إقامة جناح لمحافظة الخرج بمهرجان الجنادرية في دورته ال 33 والذي يعتبر بشارة للجميع لكا سيلحقه من خير ونفع لجميع المجالات.

وشكر من الاعماق لسعادة محافظ الخرج مساعد الماضي الذي لولاه لما كانت المشاركة.

 

جناح خاص بمحافظة #الخرج بمهرجان الجنادرية في دورته ال 33

أخبار الخرج
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