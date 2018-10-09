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اخبار رياضية > بالصور.. استمرار توافد لاعبي المنتخب الأرجنتيني إلى الرياض للمشاركة في البطولة الرباعية
09/10/2018   10:43 ص

بالصور.. استمرار توافد لاعبي المنتخب الأرجنتيني إلى الرياض للمشاركة في البطولة الرباعية

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نشرت الهيئة العامة للرياضة صوراً تظهر وصول مجموعة أخرى من نجوم المنتخب الأرجنتيني لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، للمشاركة مع منتخب بلادهم في البطولة الرباعية التي تستضيفها المملكة.

وبدأ توافد نجوم التانغو إلى المملكةأمس (الإثنين) بوصول عدد من اللاعبين، يتقدمهم لاعب يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا وروبيرتو بيريرا والحارس سيرجيو روميرو.

وسيشارك في البطولة الرباعية المقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 16 من أكتوبر الجاري، منتخبات السعودية والعراق والبرازيل والأرجنتين، وسيواجه الأخضر منتخبي البرازيل والعراق، فيما ستقام قمة البطولة بين منتخبي البرازيل والأرجنتين يوم 16 أكتوبر على ملعب الجوهرة.

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صورة

صورة

صورة

بالصور.. استمرار توافد لاعبي المنتخب الأرجنتيني إلى الرياض للمشاركة في البطولة الرباعية

اخبار رياضية
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