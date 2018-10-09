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أخبار محلية > بتوجيهات من أمير المنطقة الشرقية.. فريق طبي متعدد التخصصات يزور مريض السمنة “الحنابي” بمنزله
09/10/2018   10:42 ص

بتوجيهات من أمير المنطقة الشرقية.. فريق طبي متعدد التخصصات يزور مريض السمنة “الحنابي” بمنزله

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باشر فريق طبي من تخصصات مختلفة تابع لفرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، مساء أمس الإثنين، حالة مريض السمنة وداء الفيل الذي يزن أكثر من 200 كجم المواطن ضياء سعيد الحنابي، وذلك بناءً على توجيهات أمير المنطقة ونائبه.

وزار الفريق الطبي، وفقًا لما ذكرته إمارة المنطقة، المريض في منزله، بعد عجزه التام عن التنقل والحركة؛ للوقوف على حالته الصحية وتشخيصه وإصدار تقرير طبي له بصفة عاجلة.

وكان أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه، تفاعلا مع الحالة الصحية للمريض “الحنابي”، حيث أصدر توجيهًا للشؤون الصحية بالمنطقة بسرعة توفير العلاج المناسب له.

وقضى مريض السمنة سنوات حبيسًا في غرفته الكائنة بمنزل قديم بالقطيف، حيث يتكفّل بخدمته شقيقاه بعد وفاة والديهم، وبعد عجزه عن الحركة كان من الصعب على الحنابي الحصول على مساعدات مالية من الدولة، وذلك لعدم حيازته الأوراق الثبوتية اللازمة، فضلًا عن عجز عدد من المستشفيات عن احتواء حالته.

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بتوجيهات من أمير المنطقة الشرقية.. فريق طبي متعدد التخصصات يزور مريض السمنة “الحنابي” بمنزله

أخبار محلية
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