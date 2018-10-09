“شرطة مكة” تطيح بـ 4 وافدين بعد ساعات من سرقتهم مبلغ 600 ألف ريال من مواطن

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على 4 أشخاص من جنسية إفريقية، لسرقتهم مبلغ 600 ألف ريال من مركبة مواطن، بعد أقل من 10 ساعات عمل متواصلة لتحريات وبحث شرطة الكعكية ودوريات الأمن السرية.
وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن مواطناً مسناً سحب مبلغ 600 ألف ريال من أحد البنوك بالعوالي، وتوجه بسيارته إلى منزله في مخطط بطحاء قريش، ووضع المبلغ في حقيبة المركبة ودخل إلى المنزل، وحينما خرج وجد أن سيارته تعرضت للسرقة.
وبيّنت أن المواطن تقدم ببلاغ للجهات الأمنية، وباشرت دوريات الأمن الحادثة، وتولى مركز شرطة الكعكية متابعتها، حيث شكل فريقاً أمنياً مكوناً من دوريات الأمن السرية وتحريات بحث شرطة الكعكية.
وأشارت الإمارة إلى أن الفريق الأمني تتبع خيوط القضية واتضح أن هناك شخصين من أصحاب البشرة السوداء كانا يتتبعان المواطن أثناء سحبه المبلغ وخروجه من البنك حتى وصوله إلى منزله.
ولفتت إلى أن رجال دوريات الأمن تمكنوا من الوصول إلى المركبة وتم ضبط شخصين ممن لهم علاقة بالحادثة، واتضح أنهم أربعة أشخاص من جنسية سودانية، وتم تحديد موقعهم ومعرفة المركبة التي استخدمت في السرقة بأحد الأحياء الشعبية بجدة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية نجحوا في متابعة الجناة في أربعة أحياء بالعاصمة المقدسة، ورصدوا تحركاتهم وانتقالهم إلى جدة في أحد الأحياء الشعبية بحي الكرنتيا، وبعد متابعة دقيقة ورصد، تم تحديد موقعهم ومداهمتهم في المنزل، وجرى ضبطهم وبحوزتهم المبلغ كاملاً، وتم إيقافهم بشرطة الكعكية تمهيداً لإكمال أوراق التحقيق.