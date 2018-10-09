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أخبار محلية > “الإسكان” تدرس السماح للمواطنين باستخدام تقنية البناء الحديث في وحداتهم السكنية
09/10/2018   10:31 ص

“الإسكان” تدرس السماح للمواطنين باستخدام تقنية البناء الحديث في وحداتهم السكنية

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تتجه وزارة الإسكان إلى السماح للمواطنين ببناء وحداتهم السكنية باستخدام التقنيات الحديثة بحلول عام 2020، وذلك عبر تسهيل منح رخص بناء المنازل الجاهزة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سيف السويلم، وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن السماح للمواطنين ببناء وحداتهم بالتقنيات الحديثة، مازال يخضع للدراسة؛ لوضع الأطر الرئيسة له، وتحديد التشريعات المتعلقة به.

وأكد السويلم أن الوزارة لن تخصص مجمعات سكنية معزولة لاستخدام التقنيات الحديثة، وستكون حسب رغبة المستفيد، وبما يتوافق مع الاشتراطات اللازمة، وكود البناء السعودي.

وبيّن أن التقنيات الحديثة في البناء ستسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، وستوفر الوقت مقارنة بأساليب البناء التقليدي.

“الإسكان” تدرس السماح للمواطنين باستخدام تقنية البناء الحديث في وحداتهم السكنية

أخبار محلية
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