حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء، أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية، والمرتفعات الغربية للمملكة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة، أن السماء ستكون غائمة جزئياً على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية، وأن الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، ستنشط على شرق منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن الطقس سيستمر رطباً خلال الليل والصباح الباكر على السواحل الغربية، وأن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على المنطقة الشرقية .