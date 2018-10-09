وزير العمل: توظيف المواطنين في الوظائف القيادية من أولوياتنا.. ولكن لا يمكن تعيين سعوديين في جميعها

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن الوزارة تستهدف الوظائف القيادية والتنفيذية لشغلها بالمواطنين، وأنها تصل إلى 5% من موظفي الشركات، وتشكّل أولوية لدى الوزارة.
وأوضح الراجحي أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ برنامج تدريب لألف شاب وألف شابة على الوظائف القيادية ليكون المواطن المتدرب جاهزًا بشكل صحيح لتولي الوظائف القيادية.
وأضاف، خلال استضافته في برنامج “الصورة” على “روتانا خليجية”، أن هناك 5% من وظائف أي شركة، وظائف قيادية، والبقية وظائف متوسطة ودنيا، مشيرا إلى صعوبة تعيين كل المواطنين في الوظائف القيادية، لكن أولويات الوزارة استهداف الوظائف التنفيذية في الشركات للمواطنين.
وبيّن أن هناك 1.8 مليون مواطن في القطاع الخاص، والبعض يعتقد أن المواطنين يعملون في الشركات الدنيا، وهذا غير صحيح، لأن 95% من البنوك كل قيادييها سعوديون، وشركات التأمين كل قيادييها سعوديون، وبالمثل شركات البتروكيماويات.