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أخبار محلية > فيديو يوضح مميزات أرض الغدير في الرياض التي اشتراها صندوق الاستثمارات بـ2.17 مليار ريال
09/10/2018   12:48 ص

فيديو يوضح مميزات أرض الغدير في الرياض التي اشتراها صندوق الاستثمارات بـ2.17 مليار ريال

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قدّر المزاد العلني العاشر لتصفية عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، أرض الغدير بالرياض بقيمة 2.17 مليار ريال، والذي حسمه صندوق الاستثمارات العامة السبت الماضي.

وحول القيمة الاقتصادية والاستثمارية لأرض الغدير، تنفرد هذه الأرض من حيث الموقع بأنها أحد أبــرز الأراضـي فـي الشريط التجـاري بمدينـة الريـاض، حيث تقع بين أربعة محاور رئيسـية (طريق الملك فهد، الدائري الشمالي، طريق العليا، طريق التخصصي).

منحت مساحة الأرض البالغة 434,390 متراً مربعاً فـي مثـل هـذا الموقـع خيـارات اسـتثمارية متعـددة، حيث تمتد على طريق الملك فهد بطول 989.40 مترا مقابلة لمركز الملك عبد الله المالي، كما تمتد على شارع العليا بطول 1700 متر.

وإضافة إلى موقعها المميز، فإنها تقع بجوار محطة مترو مركز الملك عبد الله المالي التي تُعتبر أهم المحطات شمال الرياض، وهو ما يجعلها فرصة استثمارية لا مثيل لها.

وفق “أخبار 24”.

فيديو يوضح مميزات أرض الغدير في الرياض التي اشتراها صندوق الاستثمارات بـ2.17 مليار ريال

أخبار محلية
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