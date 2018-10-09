“المرور” يبدأ في نشر التعديلات‎ على نظام المخالفات

في خطوة تثقيفية، بدأت الإدارة العامة للمرور في نشر التعديلات التي تضمّنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم ( م/ ١١٥ ) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وجاءت أبرز التعديلات على لوائح وأنظمة نظام المرور، بإجراء تعديلات على أنظمة مدارس تعليم قيادة المركبات وإجراءات استصدار رخصة القيادة، وإجراءات مباشرة الحوادث المرورية والتعامل مع أطرافه.
كما شملت التعديلات التي نُشرت في الجريدة الرسمية الشهر الماضي (يمكن الاطلاع عليها كاملة من خلال هذا الرابط حين نشرتها “أخبار24” في حينه) ودخلت حيز التطبيق في بداية العام الهجري 1440، جدول المخالفات المرورية والعقوبات المقررة لها.