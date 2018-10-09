وزير العمل: البطالة ليست قضية وزارة وإنما حكومة.. وهنالك طرق لرفع أجور السعوديين دون رفع الحد الأدنى

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن معضلة البطالة ليست محصورة على حقيبته الوزارية فحسب، وإنما تعني معظم الوزارات.
وقال الراجحي في مقابلته في برنامج “في الصورة” على “خليجية”: “البطالة ليست قضية وزارة، وإنما قضية حكومة، وكل القطاعات والوزارات معنية بالبطالة”، مشددا على اهتمام الدولة بذلك، وهو ما اتضح في تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع “بلومبرغ” قبل أيام.
وضرب الراجحي مثلا بأن وزارة الطاقة والصناعة هي من تخلق وظائف في قطاع الصناعة، ووزارة الصحة هي من تخلق وظائف في الصحة، ولذا يجب أن تكون الوزارات جميعها معنية بذلك.
وتوقع وزير العمل أن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى نسبة 10.5% بعد أربع سنوات (يبلغ الآن 12.9%)، مشددا على أن هذا التوقع ليس مبنيا على ارتجال وإنما على جهد واضح.
وبخصوص الأجور، قال إن الوزارة تحاول رفع سقف رواتب السعوديين للعاملين في القطاع الخاص، ولكن دون الإضرار برجال الأعمال أيضا، ولكن ليس واردا وضع حد أدنى للأجور، مؤكدا أن هنالك أسلوبا تلقائيا لرفع حد الأجور بطرق مختلفة، ضاربا مثلا بالمقابل المالي المفروض على الوافدين الذي سيساهم في رفع أجور السعوديين.
#المديفر: #البطالة هي (بعبع) كل من سبقوك من وزراء..
وزير العمل د. #أحمد_بن_سليمان_الراجحي: البطالة ليست مشكلة وزارة، بل مشكلة الحكومة بأكملها..#وزير_العمل_في_الصورة#خليك_في_الصورة_مع_المديفر pic.twitter.com/kRm7caExVY
— خليجية (@Khalejiatv) ٨ أكتوبر ٢٠١٨