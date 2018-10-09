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أخبار محلية > الراجحي يوضح سبب خفض نسبة التوطين في منافذ البيع.. ويعلق على إحلال مواطنات بدل مواطنين في بعض الشركات
09/10/2018   12:45 ص

الراجحي يوضح سبب خفض نسبة التوطين في منافذ البيع.. ويعلق على إحلال مواطنات بدل مواطنين في بعض الشركات

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أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي أن قرار خفض توطين العمل بمنافذ البيع في 12 نشاطاً الذي دخل حيز التطبيق الشهر الماضي من 100% إلى 70% يرجع إلى أن الوزارة تريد نقل الخبرة إلى المواطنين.

وقال الوزير خلال استضافته اليوم الإثنين في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية” مع الإعلامي عبدالله المديفر، ردا على ما أثير حول سبب تراجع الوزارة عن نسبة التوطين في قطاعات منافذ البيع التي كانت مقررة في السابق بـ100%، إن الوزارة نظرت للموضوع بعقلانية، نظراً للخبرات الموجودة في هذه القطاعات والتي تريد الوزارة أن تنقلها إلى المواطنين. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن القطاعات المستهدفة بها خبرات أكثر من 20 سنة، وليس من الصحيح أن نغيرها بشخطة قلم، فعملنا على نقل الخبرات بالتدريج بمنحهم مهلة سنتين، على أن يتم التوطين في نهاية المطاف بنسبة 100%.

وحول قيام بعض الشركات بفصل المواطنين واستبدال مواطنات بهم ظناً أنه يتم احتسابهن باثنين في التوطين، أكد أنها لا تمثل ظاهرة وهي حالات فردية ولن تسمح بها الوزارة.

أما بخصوص البند 77، فقد أشار الراجحي إلى أن الوزارة تدرس تعديل البند، مؤكدا أن نسبة من فُصلوا من السعوديين بسببه لا تبلغ 1.5% في آخر إحصائية الأسبوع الماضي‎.

الراجحي يوضح سبب خفض نسبة التوطين في منافذ البيع.. ويعلق على إحلال مواطنات بدل مواطنين في بعض الشركات

أخبار محلية
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