إدارة الإعلام والاتصال بتعليم الخرج تنفذ مبادرة “تحية إجلال لصانعي الأجيال”

نفذ تعليم الخرج ممثلاً في إدارة الإعلام والإتصال مبادرة “تحية إجلال لصانعي الأجيال” في صباح هذا اليوم الأحد 1440/1/27هـ من تنظيم المتطوعات بقسم الإعلام والإتصال وقد بادرن بإقامة ركن خاص لهذه المناسبة وهو عبارة عن لوحة حائطية توثيق بالبصمة وكلمات محفزة بمقر مبنى الشؤون التعليمية .
حضرت الفعالية مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أ.سماح بنت مبارك الذيبان ومساعد مدير إدارة الإعلام والإتصال أ. فاطمة بنت سعود العثمان ومشرفة الإعلام أ.موضي القحطاني ومنسوبات الإعلام وعدد من رئيسات الأقسام والمشرفات التربويات وموظفات الإدارة .
بدأت الفعالية بعرض فيديو عن اليوم العالمي للمعلم من تصميم القسم ثم كلمة الذيبان وجهت فيها شكرها للمعلم على مايقوم به من جهود جبارة لطلابنا وطالباتنا ثم شكرت قسم الإعلام والإتصال على هذه المبادرة وخصت بالشكر لمساعدة مدير الإعلام على تحفيز المتطوعات بالقسم على العطاء في يوم العطاء وثمنت جهودهن ( خولة الطفيل ، سارة الخزيم ، لمى العنزي ) وبعدها سطرت كلمة على اللوحة الحائطية الخاصة بهذه المناسبة مع توثيق بصمتها ثم قامت الحاضرات أيضا بتوثيق بصمتهن وتسطير كلماتهن .
وفي الختام تم توزيع ماتضمنه الركن من كلمات محفزة ليوم المعلم وباقات ورود على الحاضرات وقد عبرن عن استحسانهن وإعجابهن .