بالفيديو.. لاعب اتحادي سابق يبني مسجداً في جدة

رفع مؤذن الحرم المكي الشريف، الشيخ أحمد نحاس، الأذان في المسجد الذي بناه لاعب نادي الاتحاد السابق الدولي مناف أبو شقير، بحي الفيصلية في شارع سعود الفيصل بجوار عزيز مول في جدة.
وأمّ المصلين لصلاة العشاء القارئ الشيخ محمد الغزالي، كما ألقى كلمة الافتتاح الداعية الشيخ أحمد حمادي، بالمسجد الذي بناه اللاعب على نفقته الخاصة، حيث أظهر مقطع فيديو متداول المسجد وبه أعداد من المصلين .
وعلّق عدد من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي على مبادرة اللاعب ببناء الجامع، بالدعاء له بالقبول والتوفيق، مطالبين اللاعبين أمثاله بتقليده والقيام بعمل مفيد للناس.
يُذكر أن مناف أبو شقير لعب في صفوف نادي الاتحاد خلال الفترة من عام 2000 إلى 2012 في 234 مباراة وأحرز 30 هدفاً، كما لعب للمنتخب الوطني، وتولى منصب مدير الكرة في نادي الاتحاد.
مسجد اللاعب مناف ابو شقير ماشاء الله تبارك الله pic.twitter.com/dGIVmFnHoe
— ﮼علي،بن،معمر 🇸🇦 (@Alibenmoamar) ٨ أكتوبر ٢٠١٨