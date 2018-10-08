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أخبار محلية > أمير الشرقية يوجّه بسرعة معالجة مريض السمنة “ضياء الحنابي”
08/10/2018   7:53 م

أمير الشرقية يوجّه بسرعة معالجة مريض السمنة “ضياء الحنابي”

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تفاعل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، مع الحالة الصحية لمريض السمنة وداء الفيل المواطن “ضياء سعيد الحنابي”، حيث وجّه الشؤون الصحية بالمنطقة بسرعة توفير العلاج المناسب له.

وتابع نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الحالة الصحية لضياء حبيس غرفته الكائنة بمنزل قديم بالقطيف، والذي يعاني منذ سنوات من عجز تام لوزنه الزائد على 200 كجم، ويتكفّل بخدمته شقيقاه بعد وفاة والديهم.

ومنعت صعوبة التنقل والحركة ضياء الحنابي من حيازة أوراق ثبوتية منذ مدة طويلة، ما تسبّب بحرمانه من المساعدات المالية التي تقدمها الدولة، في ظل عجز مستشفيات المنطقة الشرقية ومرفقاتها عن احتواء حالته.

أمير الشرقية يوجّه بسرعة معالجة مريض السمنة “ضياء الحنابي”

أخبار محلية
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