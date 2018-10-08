بعد أن أعلنت أنه رُفع.. “موبايلي” في بيان تصحيحي: قرار “هيئة الاتصالات” بتعليق بعض الخدمات ما زال سارياً

أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” في بيان تصحيحي أن قرار هيئة الاتصالات بتعليق بعض خدمات الشركة ما زال ساريا، وأنها تعمل مع الهيئة لرفع هذا التعليق، لتستمر الشركة في تقديم خدماتها لعملائها الكرام بشكل كامل.
وأوضحت الشركة في بيانها أنه لا يوجد أثر مالي جوهري لهذا التعليق، مشيرةً إلى أن الشركة ستستمر في تقديم خدماتها لعملائها بشكل كامل، بعد أن تم التعليق لعدم وفاء الشركة بتحقيق التزامات السعودة في الصف التنفيذي الأول. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “موبايلي” أعلنت في بيان سابق عن صدور قرار “هيئة الاتصالات” اليوم الإثنين برفع تعليق بعض الخدمات الصادر على الشركة، إلا أنها عادت ونفت ذلك في البيان التصحيحي.