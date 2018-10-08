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أخبار محلية > “الشورى” يطالب “العمل” بمراجعة الفئات المستحقة لـ”حساب المواطن” التي لم يشملها الدعم
08/10/2018   7:51 م

“الشورى” يطالب “العمل” بمراجعة الفئات المستحقة لـ”حساب المواطن” التي لم يشملها الدعم

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طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى اليوم (الإثنين) وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته العادية الـ54 للتقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي طالبها باستحداث وكالة للحماية الاجتماعية تعزيزاً لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وإطلاق برنامج يهتم برعاية كبار السن من خلال استضافة الأسر لهم . وفق “أخبار 24”.

كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومتابعتها لتنفيذ أهدافها التي ستساهم في تحقيق هدفها حول خفض معدل البطالة، وأن تقوم الوزارة في تقريرها القادم بفصل ميزانية العمل عن ميزانية قطاع التنمية الاجتماعية بشكل واضح ومفصل.

“الشورى” يطالب “العمل” بمراجعة الفئات المستحقة لـ”حساب المواطن” التي لم يشملها الدعم

أخبار محلية
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