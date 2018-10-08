مصادر: تذاكر قطار الحرمين غير قابلة للتحويل.. وإغلاق مكاتب الحجز قبل 10 دقائق من الرحلة

نقلت مصادر أن تذاكر قطار الحرمين السريع ستكون غير قابلة للتحويل، بحيث يستخدمها الشخص المدون اسمه على التذكرة فقط.
وأضافت المصادر بحسب “الاقتصادية”، أنه سيتم إغلاق مكاتب التذاكر بالمحطات قبل وقت المغادرة المحدد بعشر دقائق.
وكان مدير عام المشروع محمد فدا قد صرح في وقت سابق أنه تمت إتاحة الحجز والاستفسار وإصدار التذاكر إلكترونيًّا عبر موقع مبيعات تذاكر قطار الحرمين السريع على الإنترنت، إلى جانب محطات القطار الأربع بمكة والمدينة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 25 سبتمبر الماضي قطار الحرمين السريع، واستقل أول رحلاته من جدة إلى المدينة المنورة.
ويبدأ التشيغل الرسمي للقطار الخميس المقبل (11 أكتوبر 2018)، إذ تم تحديد الرحلات أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، وتتزايد بشكل تدريجي لتشمل جميع أيام الأسبوع، وتم اعتماد أسعار التذاكر مع تخفيضها بنسبة 50% على درجتي الضيافة والأعمال لمدة شهرين من انطلاق الرحلات.