فتح القبول بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي.. تعرف على الشروط ومواعيد التقديم

دعت مديرية الأمن العام الشباب السعودي من حملة الثانوية العامة تخصص “علمي، شرعي، إداري”، للتقدم للالتحاق بالدورة التأهيلية الخاصة رقم “21”، للعمل بعد التخرج برتبة جندي بـ”القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي”.
وأوضحت مديرية الأمن العام أن العمل بعد التخرج سيكون داخل المملكة في كل من “الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية”، أو خارج المملكة في إحدى السفارات السعودية بالخارج.
واشترط الإعلان أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ما عدا من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة، وأن يكون عمره بين 17- 35 عامًا، وألا يقل طوله عن 172 سم، وأن يكون طوله مناسبًا مع وزنه، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية بنسبة لا تقل عن 75% في تخصصات “علمي، شرعي، إداري”.
كما اشترطت المديرية ألا تقل نتيجة اختبار المتقدم في القدرات عن 55%، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، لم يسبق الحكم بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يجتاز الكشف الطبي واختبار المقابلة الشخصية.
وأضافت أن التقديم سيكون عبر بوابة التوظيف التابعة لوزارة الداخلية، بالرابط https://bit.ly/2yHRrTL، اعتبارًا من الساعة 10:00 صباح الأحد 12/2/1440هـ وحتى الساعة 10:00 صباح الثلاثاء الموافق 21/2/1440هـ.