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أخبار محلية > الإنتربول السعودي يسترد مواطنًا مطلوبًا لتنفيذ حكم بمبلغ 29 مليون ريال
08/10/2018   4:07 م

الإنتربول السعودي يسترد مواطنًا مطلوبًا لتنفيذ حكم بمبلغ 29 مليون ريال

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استرد الإنتربول السعودي أمس الأحد مواطنًا سعوديًّا مطلوبًا؛ لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بمبلغ 29.6 مليون ريال.

وباشر الإنتربول السعودي التعميم الدولي لملاحقة المواطن السعودي، في إطار جهوده للتصدي للنشاطات الإجرامية، وتقديم مرتكبيها الهاربين للعدالة أمام الجهات القضائية بالمملكة. وفق “أخبار 24”.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدولي للإنتربول السعودي مع الدول الـ 192 الأعضاء بمنظمة الإنتربول لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة العامة بمختلف صورها وأشكالها والمتابعة المستمرة للمطلوبين لسلطات المملكة الهاربين بالخارج.

الإنتربول السعودي يسترد مواطنًا مطلوبًا لتنفيذ حكم بمبلغ 29 مليون ريال

أخبار محلية
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