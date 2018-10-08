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أخبار محلية > تخصيص 100 مليون ريال من إيرادات “رسوم الأراضي” لإيصال البنية التحتية لمشروع “إسكان العيينة”
08/10/2018   4:06 م

تخصيص 100 مليون ريال من إيرادات “رسوم الأراضي” لإيصال البنية التحتية لمشروع “إسكان العيينة”

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أعلن برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان تخصيص مبلغ 100 مليون ريال من إيراداته، لإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع “إسكان العيينة” بمنطقة الرياض.

وأوضح البرنامج أن اللائحة التنفيذية له تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية، لافتًا إلى أن الوزارة لديها خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات لتطوير وإيصال الخدمات لعدد من المشاريع التابعة لها.

وأوضح أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء أو إيصال خدمات الكهرباء والمياه ومحطات المعالجة، وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتطلبها تلك المشاريع. وفق “أخبار 24”.

ويعد مشروع “إسكان العيينة” في منطقة الرياض أول مشروع يتم الإعلان عن تخصيص مبالغ من إيرادات برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” لتنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية فيه.

تخصيص 100 مليون ريال من إيرادات “رسوم الأراضي” لإيصال البنية التحتية لمشروع “إسكان العيينة”

أخبار محلية
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