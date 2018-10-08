بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمراء والعلماء والمواطنين بقصر اليمامة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بقصر اليمامة في الرياض اليوم الإثنين عددًا من الأمراء، ومفتي المملكة، وعددًا من المشايخ والدعاة والعلماء، بالإضافة إلى جمع من المواطنين، جاؤوا للتحية والسلام على الملك.
وحضر الاستقبال كل من الأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن تركي، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سعود العبد الله الفيصل، والأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، والأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، والأمير بندر بن مساعد بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبد العزيز بن سعود.
وحضر الاستقبال أيضًا الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، والأمير تركي بن فهد بن مشاري، والأمير نواف بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود بن محمد، والأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز.
كما حضر الاستقبال المستشار في الديوان الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، بجانب عدد من الأمراء.
وفق “أخبار 24”.