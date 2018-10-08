نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إعلان موعد إقامة النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
08/10/2018   4:02 م

إعلان موعد إقامة النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

+ = -
469

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، موعد تنظيم النسخة الثالثة للمهرجان، التي كان قد تم تأجيلها عن موعدها المحدد لتزامنها مع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فلاح بن حثلين إن المهرجان سيقام يوم الثلاثاء 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 5 فبراير 2019م. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن نادي الإبل أعلن -الثلاثاء الماضي- تأجيل المهرجان الذي كان مقررًا أقامته يوم 7 ربيع الأول الموافق 15 نوفمبر 2018، وذلك حتى لا يؤثر على التحصيل العلمي للطلاب خلال فترة الاختبارات.

إعلان موعد إقامة النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885006262.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.