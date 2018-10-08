إعلان موعد إقامة النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، موعد تنظيم النسخة الثالثة للمهرجان، التي كان قد تم تأجيلها عن موعدها المحدد لتزامنها مع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.
وقال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فلاح بن حثلين إن المهرجان سيقام يوم الثلاثاء 30 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 5 فبراير 2019م. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن نادي الإبل أعلن -الثلاثاء الماضي- تأجيل المهرجان الذي كان مقررًا أقامته يوم 7 ربيع الأول الموافق 15 نوفمبر 2018، وذلك حتى لا يؤثر على التحصيل العلمي للطلاب خلال فترة الاختبارات.