قريبًا.. إطلاق برنامج “اعتزاز” لتوفير تخفيضات وعروض مميزة لجميع منسوبي القوات العسكرية

يطلق ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان قريبًا “برنامج الأمير محمد بن سلمان (اعتزاز)” والذي يهدف إلى توفير مستوى مميز من الرعاية والخدمات والتخفيضات والعروض من القطاع الخاص لمنسوبي القوات العسكرية المختلفة وذويهم، والذين يصل عددهم إلى نحو 8 ملايين شخص.
ويعد مشروع “اعتزاز” إحدى مبادرات ولي العهد، ويقوم بإعداده “برنامج تطوير وزارة الدفاع” لخدمة جنود الوطن، ويشمل منسوبي وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، ورئاسات أمن الدولة، والحرس الملكي، والاستخبارات العامة.
ويشمل البرنامج الذي تم اعتماده في شوال من العام الماضي 1439، جميع منسوبي هذه الوحدات من عسكريين ومدنيين، سواء كانوا على رأس العمل أم متقاعدين، وذويهم من آباء وأبناء، وأسر الشهداء.
ويتيح البرنامج للشركاء من القطاع الخاص فرصة التسويق للعروض من خلال إرسال رسائل لمنسوبي القوات على الجوالات والبريد الإلكتروني، وإطلاق حملات داخلية تستهدف المستفيدين من البرنامج، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركاء للمشاركة في معارض وفعاليات القوات العسكرية.
وسيوفر برنامج “اعتزاز” فرصة لتقديم عروض خاصة لمنسوبي القوات العسكرية في جميع المدن والمحافظات خلال المواسم المختلفة، مثل الأعياد، والصيف، والعودة إلى المدارس، وغيرها من المناسبات.