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اخبار رياضية > شاهد.. وصول عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني إلى الرياض للمشاركة في البطولة الرباعية
08/10/2018   9:48 ص

شاهد.. وصول عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني إلى الرياض للمشاركة في البطولة الرباعية

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وصل عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني إلى مطار الملك خالد في الرياض أمس (الأحد)، وذلك استعدادًا لمشاركة منتخب التانغو في البطولة الرباعية الودية التي تستضيفهاالمملكة من يوم 11 إلى 16 من أكتوبر الجاري.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة صورًا لوصول لاعبي الأرجنتين إلى مطار الملك خالد، يتقدمهم لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا، بالإضافة إلى روبيرتو بيريرا والحارس سيرجيو روميرو.

ويشارك في البطولة الرباعية التي تستضيفها المملكة بجوار المنتخب السعودي منتخبات الأرجنتين والبرازيل والعراق، وسيواجه الأخضر منتخبي البرازيل والعراق يوم 12 و15 من أكتوبر، فيما ستختتم البطولة بمواجهة الكلاسيكو بين منتخبي البرازيل والأرجنتين على ملعب الجوهرة.

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شاهد.. وصول عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني إلى الرياض للمشاركة في البطولة الرباعية

اخبار رياضية
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