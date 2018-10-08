6 ملثمين يستولون على 600 ألف ريال من 3 مواطنين ويعتدون عليهم بالضرب داخل مكتب عقاري

استولى 6 أشخاص على مبلغ 600 ألف ريال من 3 مواطنين لدى تواجدهم داخل مكتب عقاري، وأوسعوهم ضربا، فيما كان المبلغ عربونًا لشراء عمارة سكنية دلهم عليها مقيم سوداني.
وكان 3 مواطنين، شقيقان ومعهما ثالث، ينوون شراء عمارة سكنية، أرشدهم إليها مقيم سوداني، وعند مقابلته دلّهم على أحد المكاتب العقارية، وكان معهم 600 ألف ريال كعربون، وبعد دخولهم المكتب العقاري، فوجئوا بمغادرة المقيم السوداني، لينهال عليهم 6 أشخاص ملثمين بالضرب داخل المكتب، بما فيهم صاحبه، واستولوا على المبلغ كاملاً وهربوا. وفق “أخبار 24”.
وفتحت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، وفقًا لـ “سبق”، تحقيقا موسعا في الحادثة عقب تلقي بلاغ من المواطنين الساعة 11 مساء، بعد التعرض للاعتداء والسرقة من قبل العصابة، في حي الفيصلية بجدة، حيث انتقلت لموقع الجريمة، لأخذ البصمات واستكمال الإجراءات اللازمة.