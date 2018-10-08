صور مروعة لتحطم سيارة في حـادث انقلاب بالباحة أسفر عن مصـرع وإصـابة 5 شبان

شهد طريق العقيق بمنطقة الباحة أمس (الأحد) حـادث انقلاب مروع لسيارة كانت تقل 5 شبان في العقد الثاني من العمر؛ حيث تحطـمت السيارة؛ إثر الحـادث الذي أسفر عن وفاة شابين وإصـابة الثلاثة الباقين.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني، أنه تم توجيه 3 فرق إسعافية لموقع الحـادث عقب تلقي البلاغ، واتضح وفاة اثنين ممن كانوا داخل السيارة وتعرّض الباقين لإصـابات خطيرة، وأجريت لهم الإسعافات اللازمة في الموقع قبل نقلهم إلى مستشفى الملك فهد العام بالباحة.
في السياق ذاته، كشف المتحدث الإعلامي لصحة الباحة ماجد الشطي، أن الحالات المصـابة هي لشابين يبلغ عمرهما 18 عاماً، والثالث في الـ19 من عمره، وكانت إصـاباتهم عبارة عن كسور متعددة وإصـابات بالرأس وهم في حالة حرجة، فيما كان عمر الشابين المتوفيين 17 عاماً.