إنفوجرافيك يبيّن تطور معدلات الزيادة السكانية للرياض منذ أن استردها الملك المؤسس

كشفت إحصائية عن حجم تطور معدلات الزيادة السكانية في مدينة الرياض منذ عام 1319 هـ، حينما استردها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، وحتى عام 1437 هـ.
وأوضح إنفوجرافيك نشرته دارة الملك عبدالعزيز، أن عدد سكان الرياض كان 7500 نسمة عام 1319 هـ، وبلغ في عام 1373 هـ نحو 125 ألف نسمة.
وأشار إلى أن عدد سكان مدينة الرياض وصل عام 1382 هـ إلى 182 ألف نسمة، ليتجاوز الضعف بعد ذلك في عام 1405 هـ ويصل إلى 400 ألف نسمة.
وبيّن الإنفوجرافيك أن عدد سكان الرياض بلغ 3.324 مليون في عام 1420 هـ، واستمرت معدلات الزيادة إلى أن بلغت 5.900 مليون في عام 1337 هـ.