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أخبار محلية > الجهني: يتوقع بدء انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر ودخول موسم الأمطار بعد 7 أيام
08/10/2018   9:43 ص

الجهني: يتوقع بدء انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر ودخول موسم الأمطار بعد 7 أيام

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توقع المختص في الطقس والظواهر المناخية زياد الجهني، انخفاض درجات الحرارة بشكل أكثر خلال فترة الوسم في شهري أكتوبر ونوفمبر، لافتاً إلى أن الوسم يبدأ من 16 أكتوبر وينتهي في 6 ديسمبر ومدته 52 يوماً.

وأوضح الجهني، بحسب “سبق”، أن المناطق الشمالية وشمال الوسطى في المملكة، ستشهد تدنيًا في درجات الحرارة في فترة الوسم؛ حيث ستسجل العظمى درجات دون 26، بينما ستصل الصغرى إلى 18.

وبيّن أن الوسم سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات جراء هطول الأمطار، وإذا تتابعت خلاله الأمطار فسيعقبه فصل ربيع مميز، يظهر فيه “الفقع”، مشيراً إلى أن هناك علامات واضحة لدخول الوسم، من بينها حركة السحب من الغرب إلى الشرق، واعتدال الأجواء ليلاً بشكل كبير.

الجهني: يتوقع بدء انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر ودخول موسم الأمطار بعد 7 أيام

أخبار محلية
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