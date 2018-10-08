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أخبار محلية > بالفيديو.. المطلق: هذا الدعاء المنتشر لا أصل له ومخالف للسنة النبوية
08/10/2018   9:40 ص

بالفيديو.. المطلق: هذا الدعاء المنتشر لا أصل له ومخالف للسنة النبوية

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أكد أستاذ الفقه المقارن الدكتور عبدالله المطلق، أن الدعاء المنتشر بقول: “رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه”، ليس حديثًا ولم يثبت قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة أو من علماء الإسلام المعتد بهم.

وأضاف المطلق خلال لقائه ببرنامج “فتاوى” على القناة “السعودية”، أن هذا الدعاء مخالف للأحاديث النبوية، ففي دعاء القنوت ندعو الله بالقول: “وقني واصرف عني شر ما قضيت”، كما ثبت عن النبي قوله: “لا يرد القدر إلا الدعاء”.

وأوضح أنه يجوز أن يسأل المؤمن الله رد القضاء، وليس كما ورد في هذا الدعاء المنتشر الذي لا يسأل الله رد القضاء.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. المطلق: هذا الدعاء المنتشر لا أصل له ومخالف للسنة النبوية

أخبار محلية
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