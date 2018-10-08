كيف تقدم طلبا للحصول على إعانة شهرية لذوي الإعاقة من وزارة العمل إلكترونيا؟

تتيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة طلب الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونياً، وهي خدمة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة من تقديم طلبات الإعانة الشهرية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.
وتضع الوزارة شروطاً وضوابط لمنح الإعانة الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن أن يكون الشخص مسجلاً لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن تكون الإعاقة مصنفة ضمن برنامج الإعانة لمالية للمعاقين، أن لا يتجاوز دخل المتقدم الشهري 4 آلاف ريال. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن الشروط والضوابط أيضاً، أن لا تزيد مدة إقامة المتقدم في المرافق التأهيلية الحكومية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام، أن يكون المستفيد مقيماً داخل المملكة إقامة دائمة، أن لا يكون المتقدم من المستفيدين من خدمات مراكز الإيواء، أن يكون عمر المستفيد عند حدوث الإعاقة أقل من 45 عاماً.
خطوات تقديم الطلب إلكترونيا ومتابعته:
لتقديم طلب الحصول على إعانة ذوي الإعاقة من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إلكترونياً، على المستفيد اتباع الخطوات التالية:
– اختيار خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من قائمة الخدمات على بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة.
– تعبئة البيانات المطلوبة “بيانات المستفيد، بيانات الدخل، الحساب البنكي، الإقرار والتعهد”، ثم تقديم الطلب.
– متابعة طلب الإعانة المقدم إلكترونياً تكون خلال أيقونة “طلباتي”، كما ستصل للمستفيد رسالة نصية تفيده ما جرى بشأن طلبه.