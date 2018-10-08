حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين، أن تكون السماء غائمة جزئياً، مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية ستنشط على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن الطقس سيكون رطباً خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الشرقية، والغربية للمملكة.