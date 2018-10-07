الحكم بسجن شاب وتغريمه لوصفه فتاة بأنها “هبلة” في رسالة واتس آب

قضت محكمة في أبوظبي بتغريم شاب 20 ألف درهم وحبسه 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ، بعد أن أرسل رسالة واتس آب إلى فتاة تقدم لخطبتها وصفها فيها بأنها “هبلة”.
وكانت الفتاة قد كلّفت محاميا بمقاضاة الشاب عقب تلقيها الرسالة، والمطالبة بمعاقبته وتعويضها عن الأضرار المعنوية التي أصابتها، فيما رد الشاب في المحكمة بأنه أرسل الرسالة بشكل عفوي مازحا بعد أن تقدم لخطبة الفتاة، مطالبا باستخدام الرأفة معه.
وعاقبت المحكمة المتهم بالحبس 3 أشهر وتغريمه 20 ألف درهم عن تهمة السب، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، نظرا لخلو سجله من السوابق، ومحو العبارات المسيئة، وإلزام الشاب بدفع الرسوم القضائية. وفق “أخبار 24”.