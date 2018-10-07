“الانضباط” تغرّم وتوقف لاعبَي الشباب والفيصلي وتغرّم مدرب النصر

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم اليوم (الأحد)، عددا من القرارات الانضباطية تضمنت غرامات مالية وإيقافا بحق لاعبين اثنين وغرامة مالية على مدرب النصر، وذلك لما بدر منهم في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتضمنت القرارات إيقاف لاعب نادي الشباب عبدالملك الشمري مباراتين بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال، لارتكابه سلوكًا مشينًا تجاه لاعب منافس “ركل دون كرة” ما أدى إلى طرده في الدقيقة 97 من مباراة فريقه ضد نادي التعاون دوريًا.
كما أوقفت اللجنة لاعب نادي الفيصلي عقيل بلغيث مباراتين بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، مع إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال، لارتكابه سلوكًا مشينًا تجاه لاعب منافس “ركل دون كرة” ما أدى إلى طرده في الدقيقة 65 من مباراة فريقه ضد نادي الأهلي دوريًا. وفق “أخبار 24”.
وألزمت اللجنة مدرب نادي النصر دانييل كارينيو بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال لإدلائه بتصريحات تشكّل مخالفة لأحكام المادتين 50 و81 من اللائحة، خلال المؤتمر الصحفي عقِب المباراة التي أقيمت بين فريقه وفريق نادي الحزم دوريًا.