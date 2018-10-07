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أخبار محلية > مورّد أغذية يكشف حقائق صادمة عن الأطعمة واللحوم الموجودة في الأسواق والمطاعم
07/10/2018   11:07 م

مورّد أغذية يكشف حقائق صادمة عن الأطعمة واللحوم الموجودة في الأسواق والمطاعم

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كشف مورد الأغذية عمر عبدالعزيز في لقاء مع برنامج “يا هلا” عن حقائق مفاجئة وجريئة تتعلق بتوريد الأطعمة واعتماد المطاعم والأسواق على مواد منتهية الصلاحية ومعادة التدوير.

وقال عمر إن 40% من المطاعم تعتمد على أغذية منتهية الصلاحية تحتفظ بها وتقدمها دون الاعتبار بتاريخها، كما أنها تدير الطعام الذي يبقى من وجبات سابقة وتعيد تقديمه لزبائن آخرين.

وأوضح أن الأغذية منتهية الصلاحية التي تُصدر لها لجان البلديات أمرا بالإتلاف من الجهات الحكومية، لا تُتلف في الواقع، ويعاد بيعها وتداولها، مشددا على أن الناس تعبت من تصوير الأطعمة الفاسدة دون تجاوب.

وروى عمر أنه رفع بلاغا حوى جميع تفاصيل المخالفة عن مورّد أغذية يقدم طعاما فاسدا، ورأى بنفسه مندوب البلدية يباشر البلاغ ثم يقفله بأنه لا يوجد شيء يستحق تحرير مخالفة. وفق “أخبار 24”.

وبخصوص اللحوم التي تستخدمها المطاعم، قال: “99.99% من اللحوم التي تأكلونها من المطاعم لحوم كبيرة من 8-10 سنوات… والأغنام المريضة كل يوم تدور في سوق الغنم في كل المناطق”.

مورّد أغذية يكشف حقائق صادمة عن الأطعمة واللحوم الموجودة في الأسواق والمطاعم

أخبار محلية
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