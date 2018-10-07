“الاتحاد السعودي لكرة القدم” يشرع في إحالة إعلامي رياضي إلى النيابة العامة

أعلن اتحاد القدم السعودي أن الإدارة القانونية شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة بطلب إحالة أحد الإعلاميين الرياضيين للنيابة العامة حيال ما تضمّنه طرحه من اتهامات وتشكيك في الذمم.
جاء ذلك في بيان للاتحاد اليوم (الأحد) أكد فيه أن الإدارة القانونية في الاتحاد شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة بطلب إحالة أحد الإعلاميين الرياضيين للنيابة العامة حيال ما تضمنه طرحه من اتهامات وتشكيك في الذمم وغيرها من التهم ضد الاتحاد. وفق “أخبار 24”.
وطالب الاتحاد الإعلامي المذكور بتقديم ما يثبت اتهاماته أو إحالته للمحكمة المختصة لإيقاع العقوبة الشرعية والنظامية.