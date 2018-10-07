الهلال يرد على ما أثير حول تدخل تركي آل الشيخ في تحديد عدد الأجانب بمباراة الزمالك

وضع طارق التويجري الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، حداً للإشاعات المتداولة حول تدخل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في تحديد عدد اللاعبين الأجانب في مباراة السوبر السعودي المصري التي أقيمت أمس أمام الزمالك المصري، والتي خسرها الهلال بهدفين لهدف.
وأوضح التويجري عبر حسابه على “تويتر”: “أحبتي جماهير الهلال، ما يدور من شائعات حول تدخل معالي المستشار في تحديد مشاركة الأجانب قبل مباراة الزمالك أمر غير صحيح على الإطلاق”، وأن “عدم مشاركة جوميز لشعوره بألم أثناء الإحماء، بدليل لم يشارك طوال المباراة، وكاريلو لم يكن مهيأ لأن يبدأ المباراة، والحبسي تقدير المدرب”.
وأضاف أن آل الشيخ دعم الهلال في الفترة السابقة دعما تاريخيا وما زال، وهذا امتداد لدعمه لكافة أندية الوطن لتكون الفرق السعودية قادرة ومتمكنة من المنافسات والمنازلات الدولية والخارجية، والتي يأتي من ضمنها لقاء السوبر مع الزمالك المصري. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن إشاعات انتشرت بأن آل الشيخ طالب الهلال بمشاركة 4 لاعبين أجانب فقط في المباراة، خاصة بعد الاستبعاد المفاجئ للثنائي الحبسي وجوميز من التشكيل الأساسي قبل المباراة.