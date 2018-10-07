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أخبار محلية > دوريات جدة تضبط مقيمًا سرق مركبة في وضع التشغيل بعد ساعة من تلقي البلاغ
07/10/2018   8:53 م

دوريات جدة تضبط مقيمًا سرق مركبة في وضع التشغيل بعد ساعة من تلقي البلاغ

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تمكَّن رجال دوريات الأمن بمحافظة جدة من القبض على مقيم من جنسية عربية؛ سرق مركبة، تركها قائدها في وضع التشغيل، وذلك في أقل من ساعة من وقت تلقي البلاغ.

وتفصيلاً، تلقت دوريات الأمن بمحافظة جدة بلاغًا من مواطن، يفيد بأن مركبته من نوع هونداي تم سرقتها في وضع التشغيل في أحد الطرق بحي السامر. وبعد تمرير البلاغ تم التعميم على المركبة، وبعد المتابعة من قِبل رجال الأمن تكللت الجهود الأمنية بضبط السارق، وهو مقيم من جنسية عربية.

وتم إعادة المركبة لصاحبها في أقل من ساعة من تلقي البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجاني، واستكمال التحقيقات بقسم شرطة السامر تمهيدًا لإحالته لنيابة العامة. وفق سبق .

دوريات جدة تضبط مقيمًا سرق مركبة في وضع التشغيل بعد ساعة من تلقي البلاغ

أخبار محلية
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