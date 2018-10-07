ماذا قال تركي آل الشيخ حول مشاركة 6 لاعبين أجانب مع الهلال في مباراة السوبر؟

غرد المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للرياضة- تعليقًا على ما تم تداوله بشأن دفع الهلال بستة لاعبين أجانب خلال مباراته ضد الزمالك المصري في بطولة السوبر المصري السعودي أمس السبت.
وكتب آل الشيخ على صفحته الرسمية على “تويتر”: “الآن 6 أجانب لعبوا.. بيقولون غيرت القانون بين الشوطين”، واختتم التغريدة قائلًا: “باخت”.
يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنهى الجدل حول تلك القضية، بعد أن أصدر بيانًا أكد أن مشاركة اللاعبين الأجانب الهلال أو نادي الزمالك مُصرح بها وفق العدد المسموح به طبقًا للقوانين الرياضية في البلدين. وفق “أخبار 24”.