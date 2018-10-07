ذكر مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المهندس خالد السالم، أن طموح الهيئة هو تمكين الصناعة .
وأضاف السالم في تصريح له، أنه حتى تستطيع الهيئة التمكين للصناعة تحتاج إلى أن يكون العنصر البشري مؤهلا، وأن تكون الخدمات في المدن الصناعية جاذبة.
وأضاف أن الهيئة لديها أكثر من 10 أراضٍ لبناء مدن عليها، لكن استراتيجية الهيئة للمرحلة القادمة التخفيف من التوسع وإكمال الخدمات في المدن الموجودة حاليا. وفق لـ”أخبار24“.
وأشار إلى أن المدن الموجودة حاليا، وعددها 35 مدينة صناعية، تغطي كافة أنحاء المملكة بشكل جيد، وتحتاج الآن لإيصال الخدمات الأساسية والارتقاء بها إلى الثورة الصناعية الرابعة.