تغييرات جديدة في عدد من المناصب القيادية بـ”الشؤون الإسلامية”

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ عددًا من القرارات، لتدوير بعض قيادات العمل الإداري في الوزارة.
ومن بين القرارات إنهاء تكليف فهد التويجري بفرع الوزارة في المدينة وتعيينه مستشارًا بفرع الوزارة في منطقة القصيم، وتعيين الشيخ قيس المعيقلي مديرًا عامًّا لفرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة.
كما تضمنت القرارات تعيين الشيخ ماجد بن محمد شراحيلي مساعدًا للمدير العام لفرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وكان آل الشيخ أصدر في سبتمبر الماضي 11 قرارًا إداريًّا، بتدوير عدد من قيادات الوزارة في وكالات وإدارات الوزارة وفروعها المختلفة.