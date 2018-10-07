تعليق خدمات “موبايلي” للعملاء الجدد بسبب عدم سعودة الصف التنفيذي الأول في الشركة

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارا اليوم (الأحد) بتعليق تقديم خدمات شركة “موبايلي” للعملاء الجدد، دون التأثير على العملاء الحاليين.
وقالت الهيئة في بيان لها إنه تم تعليق بيع خدمات الاتصالات المتنقلة للعملاء الجدد للباقات المفوترة ومسبقة الدفع على مستوى المملكة في الشركة.
وأوضحت أن إيقاف الخدمات يأتي بسبب عدم وفاء الشركة بالتزاماتها بشان نسبة سعودة الصف التنفيذي الأول التابع لرئيس الشركة، وهو ما يُعد جزءا من متطلبات الترخيص الصادر لها. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أنه وُضعت خطة لمعالجة هذه المخالفة في ديسمبر ٢٠١٧ بالتنسيق بين الهيئة والشركة، إلا أنها أخفقت في تحقيق الالتزام رغم المتابعة المتكررة مع مجلس إدارة الشركة.