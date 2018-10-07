شرطة الرياض تطيح بلصين ظهرا في فيديو يعتديان على هندي أمام منزله ويسرقانه

ألقت شرطة الرياض القبض على لصين ارتكبا عددًا من جرائم السلب تحت تهديد السلاح، باستخدام دراجة نارية، كما اعتديا على مقيم هندي أمام منزله، وظهر ذلك في فيديو سابق متداول.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت، بفضل الله، عن القبض على متهمَين، في العقد الثالث من العمر، ثبت تورطهما في ارتكاب عدد من جرائم السلب تحت تهديد السلاح، وباستخدام دراجة نارية.
وأضاف أنه ضُبِط بحوزة المتهمين سلاحٌ ناريٌ “مسدس”، وأسلحة بيضاء والدراجة النارية المستخدمة في الجرائم، إضافةً إلى عملات نقدية متنوعة وهواتف محمولة مجهولة المصدر. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه بسماع أقوالهما أقرّا بارتكاب 7 جرائم بنفس الأسلوب، منها الاعتداء على مقيم هندي الجنسية أمام منزله بحي العمل وسط العاصمة الرياض، التي سبق تداول مقطع فيديو عنها، فجرى إيقافهما وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.