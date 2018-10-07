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أخبار الخرج > برنامج رفق في ابتدائية عمرو بن العاص
07/10/2018   6:57 م

برنامج رفق في ابتدائية عمرو بن العاص

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من فعاليات الأسبوع الخامس برنامج (رفق) وتعددت المشاركات من إذاعة صباحية عن الرفق والعفو والتسامح ومسابقة في الرسوم حول مظاهر الرفق والتوعية أيضا بالرقم الموحد لخط مساندة الطفل في لوحة جذابة ومعبرة وتم تفعيل برنامج الرسائل في التوعية بالرفق.

 

 

برنامج رفق في ابتدائية عمرو بن العاص

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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