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أخبار الخرج > مستشفى الدلم يعلن اصدار بطاقة اولويه التي تخدم كبار السن و ذوي الهمم
07/10/2018   6:55 م

مستشفى الدلم يعلن اصدار بطاقة اولويه التي تخدم كبار السن و ذوي الهمم

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بالتنسيق مع المديرية العامة للشوون الصحية بمنطقة الرياض ،دشن مستشفى الامير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم (بطاقة اولوية) التي تسهم في تسهيل اجراءات الدخول والاستفاده من خدمات المستشفى للفئات المستهدفة.

و بحسب موقع المستشفى تستهدف (بطاقة اولوية ) كبار السن و مرضى الغسيل الكلوي بالاضافة الى اصحاب الهمم، وتتيح البطاقة لحامليها الدخول الفوري للعيادات الخارجيه وقسم المختبر دون الحاجه الى الانتظار، كما تساهم البطاقة بتسهيل اجراءات المرضى في كافة اقسام المستشفى مع افضلية منح غرف خاصة في حال استدعت الحاجه تنويم المرضى.

ويمكن الحصول على البطاقه بالتوجه مباشرة لقسم حقوق وعلاقات المرضى او الطلب الالكتروني عبر اي ميل القسم.

مستشفى الدلم يعلن اصدار بطاقة اولويه التي تخدم كبار السن و ذوي الهمم

أخبار الخرج
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