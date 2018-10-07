مسنون يروون معاناتهم في استقدام عمالة منزلية ويطالبون “العمل” بحل الأزمة

روى مجموعة من كبار السن، خاصة أصحاب الحالات الصحية الحرجة، فصول معاناتهم بسبب حرمانهم من استقدام عمالة منزلية، فيما لم تجد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومكاتب الاستقدام حلا لتلك الأزمة.
وأكد المسنون أن التأشيرة تصدر من مكاتب التأهيل الشامل مجانا في حين ترفض مكاتب الاستقدام استكمال الإجراءات بداعي عدم موافقة البلاد المصدرة للعمالة، بزعم أن التأشيرة لا تسمح بنقل الكفالة؛ الأمر الذي يعتبره البعض مجحفاً وغير مناسب للعمالة خاصة إذا تعرضت لسوء معاملة.
وكشفوا وفقا لـ”مكة” عن اضطرارهم إلى إلغاء التأشيرات واستقدام العمالة باسم أشخاص آخرين وتحمل تكاليف الإصدار والاستقدام على حسابهم الشخصي نظرا لصعوبة أوضاعهم وحاجتهم للعمالة.
في المقابل، أكد عددٌ من مكاتب الاستقدام رفضهم الاستقدام لكبار السن، معتبرين أن المشكلة قديمة متجددة؛ بسبب فقرة في النظام تنص على عدم قدرة الشخص الذي تصدر له التأشيرة على نقل الكفالة، وهو أمر غير مناسب للعمالة خاصةً لو تعرضوا لسوء معاملة أو رغبوا في عدم الاستمرار.
وطالبوا وزارة العمل بالعمل على إيجاد حل لاستخراج التأشيرات للمسنين، وفقا لضوابط وشروط محددة، والسماح لتلك الفئة بالاستقدام تحت مظلة الوزارة ووضع شروط محددة لنقل الكفالة، أو العمل على تسوية الأمر والتفاهم مع مكاتب الاستقدام بتلك الدول.