بالصور.. حـادث تصادم عنيف بالباحة يصرع شخصاً ويصيب آخر بجروح خطيرة

شهد طريق العقيق القديم بمنطقة الباحة صباح اليوم (الأحد) حـادث تصادم عنيفاً بين مركبتين، أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بإصابات خطيرة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أن الحادث وقع بين سيارتي “فورد” و”سوناتا” في العقيق- الطريق القديم، لافتاً إلى أن فرق الإسعاف هرعت على الفور لمباشرة الحادث بعد تلقيها البلاغ.
وأشار إلى أنه عند وصول الفرق الإسعافية لموقع الحادث، تبين وقوع إصابتين توفيت الحالة الأولى بالموقع، فيما تم إسعاف الحالة الثانية ونقلها لمستشفى العقيق العام؛ نظراً لوجود إصابات خطيرة.
وفق “أخبار 24”.