وزير التعليم يدشن مساراً جديداً للابتعاث الخارجي في مجال التخصصات الصحية

دشَّن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مسار الابتعاث في التخصصات الصحية، والذي يعد واحداً من المسارات الجديدة التي تضمنها برنامج الابتعاث الخارجي.
وتأتي هذه الخطوة لسد احتياج القطاع الصحي العام والخاص للتخصصات الصحية النوعية بالكوادر الوطنية المؤهلة، وتسهيل إجراءات الابتعاث، حيث سيكون مسار الابتعاث المباشر مفتوحاً طوال العام عبر بوابة القبول، ويشترط للمتقدم الحصول على قبول غير مشروط (مباشر) من جامعة موصى بها للدرجة والتخصص في إحدى دول الابتعاث الخارجي.
وقال وكيل الوزارة لشؤون البعثات الدكتور جاسر الحربش إن التخصصات المتاحة للابتعاث في التخصصات الصحية تشمل الطب البشري وطب الأسنان لمراحل البكالوريوس، والإقامة الطبية والتخصص الدقيق وتخصص العلوم الطبية التطبيقية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير.
وأضاف أن من ضمن التخصصات الصحية النوعية: طب القدم والأطراف الصناعية، والأجهزة التعويضية، والعلاج التنفسي، والعلاج الوظيفي، والتروية القلبية، وتقنية القلب، والطب النووي، إلى جانب تخصص التمريض لمرحلتي البكالوريوس والماجستير.
يذكر أن المسارات الحالية لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث هي وظيفتك بعثتك، والموهبة والريادة، والنخبة، والمنح الدولية، والجامعات السعودية، والتخصصات الصحية.
وفق “أخبار 24”.